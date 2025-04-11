İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan gençlerle ilgili yeni gelişme
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt
Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Zonguldak Nüfus Müdürlüğü Sınavlar İçin Hafta Sonu Açık Olacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirilecek merkezi sınavlar nedeniyle belirli saatler arasında açık olacak. Adayların kimlik kartı başvurularını yapmak için müdürlüğe belirlenen saatlerde gitmeleri gerekiyor.

Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirilecek merkezi sınavlar nedeniyle belirli saatler arasında açık olacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 12 Nisan Cumartesi günü 2025 - Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/2025/5 Farsça, Yunanca, Bulgarca) ve 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 13 Nisan Pazar günü ise 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (2025/ALES/1) yapılacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, sınavlara katılacak adayların kimlik kartı başvurularını yapabilmesi amacıyla müdürlüğün 12 Nisan Cumartesi günü 11.00-14.30, 13 Nisan Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağı belirtildi.

Adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlayabilecekleri duyuruldu. - ZONGULDAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.