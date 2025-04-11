Zonguldak Nüfus Müdürlüğü Sınavlar İçin Hafta Sonu Açık Olacak
Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirilecek merkezi sınavlar nedeniyle belirli saatler arasında açık olacak. Adayların kimlik kartı başvurularını yapmak için müdürlüğe belirlenen saatlerde gitmeleri gerekiyor.
Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirilecek merkezi sınavlar nedeniyle belirli saatler arasında açık olacak.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 12 Nisan Cumartesi günü 2025 - Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/2025/5 Farsça, Yunanca, Bulgarca) ve 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 13 Nisan Pazar günü ise 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (2025/ALES/1) yapılacağı hatırlatıldı.
Açıklamada, sınavlara katılacak adayların kimlik kartı başvurularını yapabilmesi amacıyla müdürlüğün 12 Nisan Cumartesi günü 11.00-14.30, 13 Nisan Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağı belirtildi.
Adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlayabilecekleri duyuruldu. - ZONGULDAK