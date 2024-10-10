Zonguldak Motosiklet Sürücüleri Derneği'nden Kadın ve Çocuklara Destek Projesi

Zonguldak Motosiklet Sürücüleri Derneği kadına ve çocuklara yönelik taciz, şiddete karşı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Rol gereği şiddete uğrayan bir kadının durdurduğu motosikletli; kadını polis merkezine yetiştirdi.

Zonguldak'ta bir araya gelerek Motosiklet Sürücüleri Derneği'ni oluşturduklarını ifade eden Dernek Başkanı Doğukan Akın, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile şiddet veya tacize maruz kalanların imdadına yetişeceklerini ifade etti. Doğukan Akın, "Kadına ve çocuklara yönelik taciz, şiddet ve istismar olaylarının toplumda giderek artması, her geçen gün daha fazla insanı bu konuda harekete geçmeye yönlendiriyor. Zonguldak Motosiklet Sürücüleri Derneği olarak toplumsal duyarlılığın artırılması ve bu olayların önlenmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattık. Proje kapsamında kendini tehlikede hisseden, zor durumda kalan ya da tacize uğrayan kadınlarımız ve çocuklarımız için ücretsiz ulaşım hizmeti sunmak istiyoruz. Dernek üyelerimiz, ihtiyaç duyan kadın ve çocukları en yakın polis merkezine güvenli bir şekilde ulaştırmak için motosikletleriyle 7/24 hizmet vermeye hazırdır" dedi.

Akın, "Bu hizmetin amacı sadece bir ulaşım aracı olmak değil, aynı zamanda toplumun taciz ve şiddet gibi olaylara karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Dernek olarak bu projeyle kadınlarımız ve çocuklarımızın yalnız olmadıklarını, ihtiyaç duyduklarında toplumun farklı kesimlerinden destek görebileceklerini göstermek istiyoruz. Hep birlikte güvenli bir toplum inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK