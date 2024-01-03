Zonguldak Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan Mahalli İdareler Genel Seçimi Duyurusu

Zonguldak Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi.

Kurulun duyurusuna göre, Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri 04 Ocak 2024 Perşembe günü askıya çıkartılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü askıdan indirilecek. Bu süreçte, 18 yaşını dolduran vatandaşların listelerde isimlerini kontrol etmeleri ve gerekli güncellemeleri yapmaları gerekiyor. Listelerde ismi bulunmayan veya adres değişikliği yapmış vatandaşların, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 19/12/2023 tarihli kararına istinaden gerekli belgelerle ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları istendi.

Öğrenciler ve yurtta kalan vatandaşlar da, oy kullanmak istedikleri ilçede oy kullanabilmek için öğrenim gördükleri okul veya yurt müdürlüklerinden alacakları belgelerle başvurabilecekler. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar tarafından yapılan açıklamada, tüm ilgililere bu bilgilerin duyurulduğu ve gerekli işlemlerin yapılması gerektiği ifade edildi. - ZONGULDAK