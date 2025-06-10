Zonguldak Jandarma'nın 186. yılı kutlanacak

Zonguldak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. yıldönümünü kutlamak üzere 13 ve 14 Haziran 2025 tarihlerinde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İl Jandarma Komutanlığı, planlanan etkinliklere vatandaşları davet etti. İki günlük program, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 12: 30'da Uzun Mehmet Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulmasıyla başlayacak.

Ana kutlama töreni 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10: 00'da Valilik Önü Tören Alanı'nda gerçekleştirilecek. Sabahki etkinlikler arasında Jandarma Genel Komutanlığı çelenginin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması yer alacak. Ardından, kutlama mesajları okunacak ve günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak. Programda ayrıca çeşitli gösteriler ve Jandarma tanıtım stantlarını gezme fırsatı bulunacak. Gün, saat 11: 30'da Şehitlik Ziyareti ile sona erecek. - ZONGULDAK