Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Artan araç yoğunluğu nedeniyle ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'nden ilçe istikametine uzun kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri yaşanan yoğunluğu en aza indirebilmek için seferber oldu. Trafiğin kitlenebileceği noktalarda tedbirlerini artıran ekipler trafiğin akışını sağlayabilmek için yoğun çaba sarf etti. İlçeye gelen çok sayıda araç nedeniyle Devrek yol ayrımı, Kepez istikameti ve şehir merkezinde trafik sıkışıklığı meydana geldi. İlçe merkezine gelen bazı araçlar park yeri bulamamasından ötürü araçlarını Meydanbaşı köprüsünde bırakarak alışverişlerine devam ettiler.

Yoğunluğun bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK