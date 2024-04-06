Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Artan araç yoğunluğu nedeniyle ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'nden ilçe istikametine uzun kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri yaşanan yoğunluğu en aza indirebilmek için seferber oldu. Trafiğin kitlenebileceği noktalarda tedbirlerini artıran ekipler trafiğin akışını sağlayabilmek için yoğun çaba sarf etti. İlçeye gelen çok sayıda araç nedeniyle Devrek yol ayrımı, Kepez istikameti ve şehir merkezinde trafik sıkışıklığı meydana geldi. İlçe merkezine gelen bazı araçlar park yeri bulamamasından ötürü araçlarını Meydanbaşı köprüsünde bırakarak alışverişlerine devam ettiler.

Yoğunluğun bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Zonguldak Ereğli Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title