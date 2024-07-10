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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan geminin mürettebatı hala aranıyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' gemisinin mürettebatını arama çalışmaları 235 gündür sürüyor. Gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi geçtiğimiz aylarda enkazın etrafını ve altını taradıktan sonra geminin pupa (kıç) parçasından zincir geçirerek gemiyi ikiye ayırıp bir kısmını çıkarmıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan "Kafkametler" gemisinin mürettebatını arama çalışmaları 235 gündür sürüyor.

Geçen yıl Kasım ayında Rusya'nın Temruk Limanı'ndan aldığı yükü Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan "Kafkametler" adlı yük gemisi, kötü hava şartları nedeniyle Kdz. Ereğli Limanı önünde demirlemiş, 19 Kasım 2023 günü saat 10.24'te askeri mendireğe çarparak batmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde gemideki 12 Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı. 7 mürettebatı bulma çalışmaları ise 235 gündür sürüyor. Gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi geçtiğimiz aylarda enkazın etrafını ve altını taradıktan sonra geminin pupa (kıç) parçasından zincir geçirerek gemiyi ikiye ayırıp bir kısmını çıkarmıştı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesine gelerek batan geminin çıkartılan kısmında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hacıbektaşoğlu son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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