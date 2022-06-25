Zonguldak'ın ayaklı kan bankası, 67'inci kan bağışını vermeye hazırlanıyor

Zonguldak'ta kent merkezinde esnaflık yapan Kemal Kılıç, 22 senede 66 kan bağışı yaparak yüzlerce kişinin hayatını kurtardı.

Zonguldak'ta kent merkezinde 25 yıldır esnaflık yapan 55 yaşındaki Kemal Kılıç, Zonguldak'ın plakası olan 67'inci kan bağışını vermeye hazırlanıyor. Her sene düzenli olarak kan bağışında bulunan Kılıç, yaptığı kan bağışlarıyla artık vatandaşlar tarafından, 'Ayaklı kan bankası' olarak adlandırılıyor.

Esnaf Kemal Kılıç, "Kan vermek çok güzel. Ben bunu 25 senedir söylüyorum. Her siren sesi duyduğumuz da içinde ki annemiz babamız kardeşimiz olabilir. Kahve köşelerinde oturan arkadaşlarımız Kızılay'ın bağışı araçlarına giderek kan bağışında bulanabilir. 1 ünite kanla bir çocuğun hayatı kurtarılabilir. Şuana kadar resmi olarak 66 kan bağışında bulundum. Son kan bağışını Mayıs'ın 21'inde yaptım. 67'inci kan bağışını yapacağım" dedi.

Kan vermek için sabırsızlandığını ifade eden Başkan Kılıç, "3 ayda 1 kan bağışı veriyoruz. 20-22 senedir bir fiil kan bağışı yapıyorum. Eskiden defterler yoktu. Çok mutluyum. Bazen kan vermek için sabırsızlanıyorum. Kızılay merkezinde görevliler bile bazen niye acele ediyorsun diyorlar. Benim üzerimde çok büyük yük olarak görüyorum. Diyorum ki 3 aydan 3 aya sıramızı bozmayalım. Kan verdiğimiz kişilerle aynı arabada çok gittik. Zonguldak'ta kan bağışı etkinliği olduğu zaman ve kan lazım olduğunda ayaklı kan bankası Kemal var diyorlar. Bu da güzel bir şeydir. Herkesi kan vermeye davet ederim" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel