Zonguldak İl Müftülüğü'nden Etkili Hutbe Sunumu ve Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışmaları

Zonguldak İl Müftülüğü'nün düzenlediği "Etkili Hutbe Sunumu" ve "Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışmaları" İl Finali, Zonguldak İl Müftülüğü binasında gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek Bölge Yarışmalarında Zonguldak'ı temsil etme hakkı kazandı.

Yarışmalara katılan din görevlileri, yeteneklerini ve bilgi birikimlerini sergileyerek jüri üyelerinden tam not aldı. İl Müftülüğü yetkilileri, etkinliğin amacının din görevlilerinin bilgi ve becerilerini artırmak, aynı zamanda din hizmetlerinin kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti.

Dereceye giren tüm din görevlilerini tebrik eden Zonguldak İl Müftüsü, Bölge Yarışmalarında da başarılar diledi. Yarışmaların Zonguldak'ın din hizmetlerindeki kalitesini artıracağı ve toplumla daha etkili iletişim kurulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. - ZONGULDAK