Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşük, Yoğun İlgi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşük olması yoğun ilgiye neden oldu.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuk semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Fiyatların haftalardır düşük olması vatandaşın alım gücünü arttırdı. Vatandaşlarda sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygun ve ucuz ürünleri satın aldı. Tezgahlarda, domates 15 lira, limon 40 lira, biber 50 lira, fasulye 50 lira, salatalık 25 lira, patates 15 lira, soğan 15 lira, dolma biber 40 lira, lahana 20 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK