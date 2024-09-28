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Zonguldak Halk Pazarında Fiyat Artışları İlgiyi Düşürdü

Zonguldak Halk Pazarında Fiyat Artışları İlgiyi Düşürdü
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Zonguldak'ta kurulan halk pazarında fiyatların artması, vatandaşların alışveriş ilgisini azalttı. Bazı sebze ve meyve fiyatları oldukça yükseldi.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması ilgiyi düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişleri yaptı.

Ancak fiyatların geçtiğimiz haftaya göre artış göstermesi ilgiyi düşürdü.

Tezgahlarda, Soğan 15 lira, Patates 15 lira, Biber 60 lira, marul 30 lira, domates 50 lira, salatalık 40 lira, üzüm 50 lira, armut 50 lira, fasülye 80 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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