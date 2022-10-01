Zonguldak haberleri: Çaycuma' da TSO organ seçimi yapıldı
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Zonguldak yerel yerel haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri yapıldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri yapıldı.
Çaycuma TSO'da 9 meslek grubunda başkan ve meclis üyelerini seçmek için yaklaşık 600 üye oy kullandı. Oy kullanımı akşam 17.00'da sona erdi. Oy sayımlarının başladığı salonda mevcut Başkan Zekai Kamitoğlu karşısında aday bulunmadı. Haftaya seçimlere aday çıkabileceği belirtildi.
Çaycuma'da TSO Meslek grubu seçimleri tamamlandı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel