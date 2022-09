Zonguldak haberleri... Çaycuma 'da Gaziler günü yoğun katılımla gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Çaycuma Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törene; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mevlüt Karakuş, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri ve gaziler katıldı. Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çaycuma Şube Başkanlığı çelengi Atatürk Heykeli'ne bırakıldı. Akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Muhittin Demirsoy; "Kahraman Gaziler; sizler, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminat ve temel taşlarısınız. Türk Milleti azmi, iradesi ve kudretiyle bu hainlere her zaman diz çöktürmüş ve hüsrana uğratmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde ve diğer terör örgütlerinin kanlı eylemlerinde şehit olan asker, polis, korucu ve tüm sivil vatandaşlarımıza rahmet ve onları saygıyla anıyoruz. Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makamlardır. Aziz milletimiz, istiklali uğrunda şehit ve gazi olmayı şanlı tarihimizin her döneminde büyük bir onur görmüştür. Nitekim son zamanlarda ülkemizde yaşanan, ihanet kalkışmasını necip milletimiz sahip olduğu bu şuurla birlik ve beraberlik içerisinde aşmayı başarmış; kutsal değerleri olan vatan, hürriyet, istiklal, namus ve bayrağı söz konusu olduğunda gerekirse şahadet mertebesine ulaşmaktan çekinmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Kadim medeniyetimizden beslenen bu soylu anlayış, milletimizi her zaman güçlü kılmış, şanlı tarihi boyunca hür ve müstakil yaşamasının temellerin oluşturmuştur. Sakarya Zaferi'nin ardından Başkomutan Atatürk'e, Mareşal Rütbesi verilirken Gazilik unvanının verilmesi, milletimizin gönlündeki bu seçkin makamın anlamlı bir ifadesidir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi, vatanımızın birliği ve dirliği uğruna terör örgütleriyle fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarla gurur duyuyoruz. Devletimizin tüm kademelerinde de; Şehitlerimizin yadigarı olan ailelerine ve gazilerimize daha iyi imkanların sunulması, sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösterildiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Gaziler olarak bizde bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Mukaddes vatanımız; varlığını milletimize adamış kahraman atalarımızın bizlere emanetidir. Bu bilinç içerisinde, vatanımız için ödenen bedelleri daima hatırlayarak, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, milletimizi yüceltmek, ülkemizi her alanda yükseltmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca şahadet ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle anıyorum."

Ardından günün anısına öğrenciler tarafından şiir okunarak toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK