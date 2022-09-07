Zonguldak haberi | Zonguldak'ta müze sayısı 3'e yükseldi

Zonguldak'ta müze sayısı 3'e yükseldi. Sit alanları sayısı 90, ören yeri sayısı ise 2 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü verilerine göre Zonguldak'ta bakanlığa bağlı müze eser sayısı 8 bin 926 olarak açıklandı. Ören yeri sayısı ise 2 olarak açıklandı. Müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları 2021 yılında 77 bin 464 olarak açıklandı. Özel müze sayısı 1 olarak açıklanırken müzedeki eser sayısı bin 815 olarak açıklandı. Müzeye ziyaretçi sayısı da 6 bin 500 olarak açıklandı.

Zonguldak ilindeki Sit Alanları sayısı 99, Ören Yeri sayısı da 2 oldu. - ZONGULDAK