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Zonguldak haberi | Zonguldak'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına haftada bir defa kapalı tutulacak

Yerel Haberler

Zonguldak haberi | Zonguldak'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına haftada bir defa kapalı tutulacak

Zonguldak haberler: Zonguldak Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftada bir defa kapalı tutulmasına karar verildi.

Zonguldak Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftada bir defa kapalı tutulmasına karar verildi.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun uygun görüşleri dikkate alınarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir defa kapalı olacakları, kapalı olacak günün aynı ya da birbirinden farklı olabilecek şekilde ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle Valilik Makamınca belirleneceğine dair karar verildi.

Buna göre Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlıkları, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odaları ve Belediye Başkanlıklarının görüşleri alınarak Zonguldak Valiliği makamınca Zonguldak genelinde faaliyet gösteren erkek berberleri, bayan kuaförleri ve bayan güzellik salonlarının 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren haftada bir defa kapalı tutulmalarına karar verildiği açıklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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