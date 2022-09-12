Zonguldak haberi... Kdz. Ereğli Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Kdz. Ereğli Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kentteki ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi velilere, Cumhuriyet Halk Evi'nde okul çantalarının dağıtımı yapıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, okullardan alınan listeler doğrultusunda çanta içeriklerinin oluşturulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Başkanımız sayın Halil Posbıyık'ın talimatları ile 17 Ağustos tarihinden itibaren taleplerini aldığımız ve sonuçlandırdığımız kırtasiye ürünlerinin dağıtımını tamamladık. 1500 öğrencinin ihtiyaçları belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilerek kendilerine teslim edildi. Kırtasiye çantalarının temininden önce okullar ile görüşerek olması gereken ihtiyaçlar konusunda liste oluşturduk. Aynı zamanda velilerle görüştük. İlköğretim ve liseye giden öğrencilerin çantalarını velilerimize teslim ettik. İlk hafta içinde bize ulaşan ihtiyaç sahibi olursa kayıtlarımız ilk hafta da devam edecektir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmen, öğrenci ve velilerimize başarılar diliyorum."

İlköğretim okullarında ve lisede eğitim gören 1500 öğrenci için hazırlanan çantaların içerisinde defter, kalem, silgi, bant, cetvel, kaplık, kuru boya, sulu boya ve pastel boya yer alıyor.