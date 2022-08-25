Zonguldak haberi: Devrek Belediye Başkanı Bozkurt: Büyük Taarruz, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Şahlanışıdır

Zonguldak haberine göre Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’de verdiği Büyük Taarruz emrinin yıl dönümünde, “26 Ağustos, Cumhuriyet’imizin kurulma ışığının parladığı, aynı zamanda bir milletin istiklalinin ve istikbalinin uyandığı gündür. Bu yönüyle bu anlamlı günü, 100 yıl önceki aynı heyecanla yaşıyoruz” dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de verdiği Büyük Taarruz emrinin yıl dönümünde, "26 Ağustos, Cumhuriyet'imizin kurulma ışığının parladığı, aynı zamanda bir milletin istiklalinin ve istikbalinin uyandığı gündür. Bu yönüyle bu anlamlı günü, 100 yıl önceki aynı heyecanla yaşıyoruz" dedi.

Çetin Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de verdiği Büyük Taarruz emrinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. "26 Ağustos, Cumhuriyet'imizin kurulma ışığının parladığı, aynı zamanda bir milletin istiklalinin ve istikbalinin uyandığı gündür. Bu yönüyle bu anlamlı günü, 100 yıl önceki aynı heyecanla yaşıyoruz" diyen Bozkurt, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan ve Cumhuriyet'imizin kuruluşunun en önemli aşaması olan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü aynı gün ve heyecanla yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 21 Ağustos 1922 tarihinde, Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nde 'Geldikleri gibi giderler' diyerek destansı bir şahlanışı başlatmıştır. 100 yıl önce bugün başlayan Büyük Taarruz, ateşi ve ihaneti görenlerin şahlanış hikayesidir. Birçoklarının 'hasta adam' olarak nitelendiği Osmanlı İmparatorluğu'nun emperyalist güçler tarafından parçalanması ve işgal edilmesi sonucunda her cephede yenilerek, yılgınlık, yorgunluk, olanaksızlıklar içerisinde olan bir ulusun kaderini yine kendisinin tayin ettiği, milletin azim ve iradesinin neleri yapabileceğinin en büyük göstergesi Ulusal Kurtuluş Savaşı'dır. Yine bu savaşın bir diğer yönü de mazlum devletlere de bağımsızlıklarını kazanmaları yolunda rehberlik etmesidir.

O gün din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Anadolu'nun kahraman evlatları, işgalci düşmanı ve işbirlikçilerini vatan topraklarından atmış, bağımsızlığımıza el uzatanlara gereken cevabı vermiştir. Bizlerde bu güzel yurdun yurttaşları olarak elde ettiğimiz kazanımları ve Cumhuriyet'imizin 99 yıllık birikimlerini sıkı sıkıya sarılarak korumak ve ileriye taşımak zorundayız. Toplumumuzu ve insanımızı ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya dönük kötü niyetli ve iç ve dış mihraklara karşı şanlı mücadeleyle elde ettiğimiz güzel ülkemiz ilelebet payidar kalacaktır.

Emperyalizme ve maşalarına karşı halkımızın topyekün mücadeleyle kazandığı Büyük Zafer'in yıl dönümünde, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, eylem ve düşünce arkadaşlarını, ülkenin kurtuluş ve kuruluşu uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükranla ve saygıyla anıyorum."