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Zonguldak haberi... Çaycuma ve Gökçebey mülki idare amirleri değişti

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Zonguldak haberi... Çaycuma ve Gökçebey mülki idare amirleri değişti

Zonguldak haberleri... 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çaycuma ve Gökçebey'in Kaymakamları da değişti.

Yayınlanan kararnameye göre ilçelerde değişen Kaymakamlıklar şu şekilde; Şırnak'ın Güçlükonak Kaymakamı Mehmet Göze Çaycuma Kaymakamlığına atandı. 29 Ağustos 2019'tan beri Çaycuma Kaymakamı olan Muharrem Coşgun ise Yozgat Yerköy Kaymakamı oldu. Diğer yandan Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ise Ardahan'ın Hanak Kaymakamlığı'na atandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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