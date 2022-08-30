Zonguldak haber! Zonguldak'ta Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Zonguldak'ta resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Mustafa Tutulmaz davetlileri karşıladı. Gecede yöresel halk oyunu gösterisi düzenlendi. Gecenin önemine ilişkin konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz, "Zafer Bayramınızı en kalbi duygularla kutluyorum. Ağustos ayı önemli aylardan birisi. Zaferlerle dolu. Anadolu'yu yurt yapan Malazgirt zaferi. Büyük Taarruz ve Dumlupınar zaferiyle taçlanan Ağustos aylarında Türk Milleti olarak büyük bir mutluluk yaşadık. Yaşıyoruz. Türklerle ilgili devamlı batının hesabı, planı devam etmekte. Bunu zaman zaman görüyoruz. 7'den 70'e kadar herkes büyüm bir kurtuluş savaşı verdi. Atatürk gerek askeri dehasıyla Kurtuluş Savaşını kısa sürede kazanmayı bildi. İlelebet yaşatmak adına büyük bir ant içtik. En yakın zamanda 15 temmuz darbe girişimi yaşandı. Milletimiz Kurtuluş Savaşı'ndaki aynı duyguyla sokaklara indi. Geleceğinin yeniden sahibi olduğunu gösterdi. Gerek Anadolu'yu yurt yapan atalarımıza gerek Türkiye'yi kuran atalarımıza bugünün gençleri olarak büyük borcumuz var. Bu borcumuzu ödememiz gerekiyor. Daha fazla çalışarak refah düzeyini artırarak yapmamız gerekiyor. Bu yönde ciddi çalışmalar var. Bunu daha çok hızlandırmamız gerekiyor. Her alanda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - ZONGULDAK