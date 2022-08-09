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Zonguldak haber! Devrek AK Parti Teşkilatından aşure etkiliği

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Zonguldak haber! Devrek AK Parti Teşkilatından aşure etkiliği

Zonguldak yerel haberine göre Devrek AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Devrek AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Muharrem ayı nedeniyle AK Parti Devrek İlçe teşkilatı tarafından aşure programı düzenlendi.

Cumhuriyet Alanında öğle namazından sonra gerçekleştirilen programda yaklaşık 1500 kişiye aşure ikramında bulunuldu.

AK Parti İlçe Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının ortaklaşa olarak düzenlediği etkinliğe yapılan dualarla başlanırken, her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen programın gelecek yıllarda da gerçekleştirileceği vurgusu yapıldı.. Organize edilen programda konuşan İlçe Başkanı Murat Durdubaş," Sayın davetlilerimiz teşkilatımız tarafından düzenlenen aşure etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Mübarek Muharrem Ayı'na girmenin hep birlikte mutluluğunu yaşamaktayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Düzenlenen etkinliğe; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergis Çelik, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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