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Zonguldak Defterdarlığı'nda Tek Adımda Hizmet Birimi Faaliyete Geçti

Zonguldak Defterdarlığı'nda Tek Adımda Hizmet Birimi Faaliyete Geçti
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Zonguldak Defterdarlığı, yeni kurduğu 'Tek Adım Hizmet Birimi' ile vatandaşların ihbar, şikayet ve vergi işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesini hedefliyor. Defterdar Recep Serdar, birimin amaçlarını ve sunacağı hizmetleri anlattı.

Zonguldak Defterdarlığı'nda Tek Adımda Hizmet Birimi faaliyete başladı.

Defterdar Recep Serdar, yeni kurulan birimine ilişkin açıklamalarda bulundu;

"Son dönemde yapılan mevzuat değişikliklerinden olan; belge almayan tüketicilerimize 5000TL ceza kesilmesini öngören düzenlemenin ardından vatandaşlarımızdan aldığımız ihbar müracaatlarında artış olmuştur. Bilindiği üzere, kendisine belge verilmeyen vatandaşlarımızın 5 iş günü içerisinde durumu bildirmesi halinde kendilerine ceza kesilmeyecek ve belge vermeyen satıcı adına asgari 3 kat Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir. Müracaatlardaki artışa karşılık vatandaşlarımızın talebine ilişkin kolayca muhatap bulması ve işleminin en kısa sürede sonuçlandırılması için Defterdarlığımız bünyesinde "Tek Adım Hizmet Birimi" kurulmuştur. Bu birim sadece ihbar ve şikayetler konusunda değil, vatandaşlarımızın veraset, mtv, vergi borcu sorgulama, engelli indirimi işlemleri, kira ve ücret gelirleri ile gayrimenkul satışlarının vergilendirilmesi gibi pek çok konuda hizmet verecektir. Defterdarlık hizmet binamızın giriş katında bulunan birimimize müracaat eden vatandaşımızın işlemleri ilgili bölümden görevli memurun gelmesi ile birimler arasında dolaşmadan sonuçlandırılacaktır. Amacımız vergiye uyum konusunda hassasiyet gösteren değerli vatandaşlarımızın işlemlerini kolayca yerine getirmesini sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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