Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "31. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı. Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "31. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 31.'si düzenlenen Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında hayata geçirilen etkinlikler çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, Devreklilere unutulmaz saatler yaşattı. Devrek Cumhuriyet Alanı'nda kurulan sahnede binlerce kişinin hayranlıkla izlediği konserde okuduğu birbirinden güzel şarkılar ile hayranlarının gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Derya Uluğ, "Sizlerin enerjisine yetişmek çok zor çok mükemmelsiniz burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi. İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Yerel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Zonguldak'da Derya Uluğ rüzgarı esti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.