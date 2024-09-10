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Zonguldak Çaycuma'da Sera OSB İstişare Toplantısı Düzenlendi

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Zonguldak Çaycuma'da, Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili yatırımcılara yönelik istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Sera OSB'nin mevcut durumu ve gelecek planları hakkında bilgi verildi.

Zonguldak Çaycuma'da, Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili yatırımcılara yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen toplantı, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, Sera OSB'nin mevcut durumu ve gelecek planları hakkında bilgi verildi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üstyapı inşaatına başlandığı belirtilirken, yapılan çalışmalar, ürün ve pazar hedefleri, finansal analizler, kuruluş ve işletme süreçleri hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Yatırımcılar, projeyle ilgili sorularını sorma ve planlar hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Sera OSB'nin bölgedeki tarımsal üretimi ve ekonomiyi canlandırması beklenirken, toplantı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Tarım sektöründe modern seracılık uygulamalarına ev sahipliği yapacak olan Sera OSB, Çaycuma ve çevresindeki üreticiler için önemli bir ekonomik fırsat sunacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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