Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Toplantısı Gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katıldığı toplantıda, yeni akademik yıl planları ve çalışmalara dair değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, yeni açılan Anatomi Laboratuvarı'nın da açılışı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

BEUN Tıp Fakültesinde gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter ve Eczacılık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir, 2023-2024 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler hakkında genel bir sunum gerçekleştirdi. Dekan V. Aydemir daha sonra 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalara değindi.

Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir'in konuşmasının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasının başında yeni akademik yılın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek üniversitenin akademik, eğitim, sanatsal, kültürel ve sportif her alanda gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların öneminin altını çizdi. Rektör Özölçer, Üniversitenin tüm birimlerinin hedeflerini en ileriye taşımaya her zaman üstün gayret göstereceğine inandığını belirterek, Tıp Fakültesi öğrencilerinin çağın gerektirdiği şartlara uygun donanımlarla yetiştirilip geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının bölge ve ülke için oldukça kayda değer olduğuna dikkat çekti. Rektör Özölçer, Üniversite olarak imkanlar dahilinde Tıp Fakültesi'ne her zaman desteklerini sunacaklarını ifade ederek, tüm akademik personele yeni akademik yılda başarılar dileyip konuşmasını sonlandırdı.

BEUN Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı sonrasında Rektör Özölçer, fakülte bünyesinde kurulan Anatomi Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Ziyaret, günün anısına binaen çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
img

Galatasaray Icardi'ye uyarı gönderdi
img

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor

Son Dakika Haberleri

Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç! Bahar 31. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tek parça HD izleme linki! Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.