Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Uluslararası Öğrencilerle Buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Özölçer'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ve Karaelmas Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Nuray 3. Karakaya, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali Yumurtacı ve TÖMER öğretim elemanları eşlik etti.

Uluslararası öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Özölçer, öğrencilerin akademik başarılarının ve kültürel zenginliğin önemine değinerek onların talep ve isteklerini dinledi. Ayrıca Uluslararası öğrencilerin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim görmelerinden dolayı memnuniyetini dile getirirken Üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerinin önemli parçalarından biri olduğunu da vurgulayan Rektör Özölçer, öğrencilere daha kaliteli bir eğitim-öğretim hayatı sunmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

Öğrenciler ise desteklerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. - ZONGULDAK