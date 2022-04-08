Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü değişti - Haberler

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü değişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü değişti

ZONGULDAK (İHA)-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü değişti.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK (İHA)- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü değişti. Görevi süresi sona eren Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın yerine Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı. Söz konusu atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü değişti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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