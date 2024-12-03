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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Otizmli Bireylere Destek Protokolü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Otizmli Bireylere Destek Protokolü
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, otizmli bireylerin toplumla ilişkilerini güçlendirecek etkinlikler düzenlenmesi hedefleniyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arife Dereli, BEUN'un ilgili birimleri tarafından kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin ortak bir çerçevede düzenlenmesi hususunda iş birliği protokolü imzaladı.

Törende konuşma yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak, "Bugün imzaladığımız bu protokol ile hem Üniversitemiz hem ilgili il müdürlüklerimiz hem de Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında gerçekleştireceğimiz kayda değer etkinlikler ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu protokol çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle otizmli bireylerimizin toplumla daha yakın bir ilişki kurmasına imkan tanıyacağız. Üniversite olarak, sadece akademik anlamda değil, sosyal sorumluluk projelerimizle de kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öncü bir akademik kurum olmaya devam ediyoruz. Bu tür iş birlikleri, şehrimizin ve Üniversitemizin toplumsal meselelere gösterdiği farkındalığa da katkı sağlayarak toplumsal bağların güçlenmesine değer katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle iş birliği protokolünün imzalanmasında emeği geçen Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teşekkür ediyor, protokolün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

İmza töreni hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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