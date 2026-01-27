Haberler

Şangay Dianji Üniversitesi heyetinden Rektör Özölçer'e ziyaret

Güncelleme:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Şangay Dianji Üniversitesi temsilcilerini kabul ederek, iki üniversite arasındaki akademik iş birliğini geliştirme yollarını görüştü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Şangay Dianji Üniversitesi (SDJU) Uluslararası Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Quanjing Chen ve Ye Shi'yi makamında kabul etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen kabulde, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuklarına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarılar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Özölçer, BEUN'un bilimsel üretkenliğinin yanı sıra kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içerisinde yürüttüğü bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif projelerle öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan çalışmalara da değindi. Görüşmede, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Şangay Dianji Üniversitesi arasında gerçekleştirilebilecek ortak akademik ve toplumsal projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İki üniversite arasında geliştirilebilecek iş birliklerinin uluslararası akademik etkileşimi güçlendireceği vurgulandı.

Şangay Dianji Üniversitesi Uluslararası Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Quanjing Chen ve Ye Shi ise nazik misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunarak görev yaptıkları üniversitede yürütülen akademik çalışmalar ve uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı. Zonguldak'ta ve Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren konuklar, iki üniversite arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temennilerini ifade etti.

Karşılıklı değerlendirmelerin ve iyi niyet dileklerinin sunulmasının ardından ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
