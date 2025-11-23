Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) "2025-2026 Akademik Yılı Diş Hekimliği Beyaz Önlük Giyme Töreni" büyük bir coşku ve yoğun katılımla Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Açılış törenine; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Emre Erbaycu, senato üyeleri, akademisyenler, hekimler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programın açılış konuşmalarını yapmak üzere Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam kürsüye geldi. Geleceğin diş hekimleri olacak öğrencilerin bu mutluluk dolu günlerine şahitlik etmekten büyük onur duyduklarını belirten Sağlam, öğrencilere lisans öğrenimleri süresince başarılarının daim olmasını diledi. Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Sağlam, Diş Hekimliği Fakültesine her zaman büyük katkı sunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Prof. Dr. Baran Can Sağlam'ın akabinde açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şu sözleri ifade etti:

"Bugün burada geleceğin hekimleri olacak olan öğrencilerimizin tarifsiz gururlarını ve mutluluklarını paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Diş hekimliği mesleğini tercih eden güzide evlatlarımızı, bugünlere getiren değerli ailelerimizi şahsım ve Üniversitem adına yürekten kutluyorum. Sevgili öğrenciler, bugün önlüklerinizi giyerek yeni bir hayata başlayacaksınız. Beyaz önlüklüleriniz hekimlik mesleği için dürüstlüğün, asaletin, sorumluluğun nişanesidir. Din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolüdür. Beyaz önlük güçtür, kudrettir. Diş Hekimliği eğitiminizdeki uzun ve zorlu yolculukta, sizlere yol gösterecek hocalarınızın bilgi ve deneyimlerinden istifade etmekten asla vazgeçmeyin. Eğitim hayatınız ve meslek hayatınız boyunca giyeceğiniz bu önlüklerde yer alacak lekeler; sizlerin alın terini, çalışkanlığını ve onurunu temsil edecektir. Şunu unutmayınız ki, hekimlik, özveri ve bağlılık gerektiren bir meslektir. Fedakarlık, sevgi, merhamet milletine vatanına ve insanlığa adanmışlık ister. Türk hikayeciliğinin güçlü sesi Sait Faik'in, 'Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey' sözü ile dün bu salonda rahmet ve minnetle andığımız üstat Sezai Karakoç'un 'Kalbe girmenin yolu samimiyettir' sözleri hekimliğin özünü en güzel şekilde anlatır. Hekimlik bir insanı sevmekle, hastalarına duyduğu samimiyet, merhamet ve mesleğine adanmış olduğu aşkla başlar. Siz o sevgiyi, şefkati, aşkı ve içtenliği ilimle yoğurdukça, hastanıza merhametle yaklaştıkça şifa bulur iyileşir o yürekler Sözlerime son vermeden önce, geleceğimizin aydınlık yüzü olan öğrencilerimizi bugünlere getiren fedakar ailelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Diş Hekimliği Fakültemizin gelişmesine değer katan akademik ve idari kadromuzu tebrik ediyor; bizlerle bir arada olan misafirlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Hekimlik yolunda tüm öğrencilerimize sağlık, başarı ve mutlulukla dolu bir hayat diliyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in eşliğinde beyaz önlük giyme törenine geçildi. Diş hekimi adayı öğrenciler mesleğin anlam ve önemini ifade eden beyaz önlüklerini giydi. Önlük giyme törenin ardından BEUN Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gaye Sağlam eşliğinde hekimlik yemini gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tören sona erdi. - ZONGULDAK