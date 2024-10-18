Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Akreditasyon Süreci Başarıyla Tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesinde yer alan üç meslek yüksekokulunda, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından saha ziyareti gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) nitelikli akademik eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Türkiye'de bu sene ilk defa başlayan ön lisans programlarının akreditasyonu konusunda hedeflenen çalışmalar kararlıkla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Zonguldak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan toplam dört program, Yüksek Öğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) ön lisans programlarını değerlendirmek üzere yetkilendirilen MEDEK, tarafından ziyaret edildi.

14-16 Ekim 2024 tarihleri arasında Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı ile İlk ve Acil Yardım Programı, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ve Zonguldak Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı, MEDEK tarafından yapılan akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri aşamasını başarıyla tamamlandı.

Ziyaret kapsamında Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği takım üyeleri; Üniversite üst yönetimi, ilgili meslek yüksekokullarının akademik ve idari personeli, öğrencileri ve dış paydaşları ile görüşmeler gerçekleştirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Görüşmelerde ön lisans programlarının kalite ve akreditasyon süreçleri hakkında değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özölçer, BEUN'nun nitelikli eğitimin tescillenmesi için akreditasyon konusunda kayda değer bir çalışma gösterdiğini vurguladı. Rektör Özölçer, bununla birlikte değerlendirme sürecinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizin mesleki programlarının kalite standartlarını sürdürülebilir kılmak, öğrenci ve mezunlarımızın sektördeki rekabet gücünü artırmak adına bu tür değerlendirmeler kritik öneme sahiptir. Akreditasyon sürecinde değerlendirilen ilgili programların güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleyerek, eğitim kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini dile getirdi. - ZONGULDAK