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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadrosunu Güçlendiriyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Akademik Kadrosunu Güçlendiriyor
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BEUN, 4 profesör ve 4 doçent ataması yaparak akademik kadrosunu güçlendirdi. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 4 profesör ve 4 doçent olmak üzere 8 atamayla akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Rektörlük Senato Salonu'nda BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'na Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ile Senato Üyeleri katıldı. Tören kapsamında ataması yapılan dört profesöre cübbesi giydirildi. Dört doçentin ise ataması gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Rektör Prof. Dr. Özölçer, "100. yılını akademik, sosyal, toplumsal, kültürel, spor, sanat gibi her alanda başarılı çalışmalarla geride bırakan Üniversitemiz, ilke edindiği vizyonuyla ve güçlü akademik kadrosuyla geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Akademisyenlerimizle bir yandan nitelikli bilimsel faaliyetlerimize kararlıkla devam ederken diğer yandan Üniversitemizi her alanda tercih edilen bir kuruma dönüştürme hedefine de hızla ilerliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hedefler doğrultusunda ülkemizin köklü akademik kurumları arasında yer alarak başarı çıtamızı da her geçen gün yükseltiyoruz. Bu düşüncelerle ataması gerçekleştirilen akademisyenlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, özverili çalışmalarının artarak devam edeceğine canıgönülden inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Ataması gerçekleştirilen öğretim üyeleri ise kendilerine verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu. Yönetim Kurulu Toplantısı, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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