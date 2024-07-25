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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Tercih ve Tanıtım Günleri Düzenlenecek

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih ve tanıtım günleri düzenleyecek. Etkinlikler çerçevesinde kampüs ziyaretleri, tanıtım stantları ve tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı tercih ve tanıtım günleri, 25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirilecek.

25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS tercih döneminde BEUN tanıtım ve tercih faaliyetleri programı belli oldu. Çevrim içi Randevu sistemi aracılığıyla başvuru yapan aday öğrenciler, programda yer alan saatlerde araçlar ile ilgili kampüse taşınacak ve geri getirilecek. Ayrıca kampüs ziyareti esnasında görevli akademik personel üniversitenin, fakültelerin, bölümlerin ve programların tanıtımını gerçekleştirerek aday öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

Kampüs ziyaretinin yanı sıra BEUN Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında alışveriş Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'deki merkezlerinde tanıtım stantları çizelgesi de belirlendi. Buna göre 26-29 Temmuz tarihleri arasında her fakültenin görevli akademik personeli, o fakülteye ayrılan gün ve saat dilimlerinde ilgili stantta bulunarak aday öğrencilerin sorularını cevaplayacak.

Telefonla Danışmanlık Hizmet; 25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında Çevrim İçi Randevu sistemi aracılığıyla başvuru yapan aday öğrenciler, belirttikleri saat diliminde (14: 00-18: 00) aranarak soruları yanıtlanacak.

Tercih Danışmanlığı (Yüz yüze); 25 Temmuz-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda tercih danışmanlığı hizmeti almak isteyen adaylar ile yüz yüze görüşmeler yapılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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