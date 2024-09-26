Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Etkinliği Başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Etkinliği ve 7. Topluluk Tanıtım Günleri, Rektör Özölçer'in tüm kampüslerde canlı olarak yayımlanan açılış konuşmasıyla başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Etkinliği ve 7. Topluluk Tanıtım Günleri başladı. Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen oryantasyon törenine BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senatörler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bir asırlık tarihini yansıtan 100. Yıl Videosu ile devam etti. Video sonrasında açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı'nın açılışı vesilesiyle düzenlenen oryantasyon programına katılan tüm akademik ve idari personel ile öğrencileri selamladı. Rektör Özölçer konuşmasında, bir asırlık tarihi ile akademik bilgi üretiminin yanında kültürel, sportif, sanatsal ve sosyal pek çok konuda da BEUN'un yaptığı atılımlar ve elde ettiği deneyimlerden hareketle öğrencileri güzel ve verimli bir akademik sürecin beklediğini belirtti. Üniversitenin sağladığı modern, konforlu ve zengin arşivleriyle kütüphanelerin, spor alanlarının, kafeteryaların, son teknolojiyle hazırlanmış laboratuvarların, kariyer merkezinin ve öğrenci odaklı sosyal yaşamın ön planda olduğu canlı kampüsüyle öğrencilerin hem BEUN'dan hem de Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini barındıran emeğin başkenti Zonguldak'tan istifade etmelerini tavsiye etti. Üniversite olarak öğrencilerin her türlü sorunları ve ihtiyaçlarıyla da ilgilendiklerini belirten Rektör Özölçer, her cuma öğleden sonra öğrencilerle buluşmalar gerçekleştirdiklerini, tüm öğrencilerin de talep ve istekleriyle kendisiyle buluşabileceklerini aktardı. Rektör Özölçer sözlerini: "Zonguldak nasıl ki doğalgaz ve kömür cevherleri ile ülkemizin eşsiz şehirlerinden biri ise sizler de bizim cevherimiz olarak ülkemizin en büyük zenginliğisiniz. Unutmayın, gelecek BEUN'da şekillenir" şeklinde sonlandırdı.

Rektör Özölçer'in konuşması sonrasında program, öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamaları için uzman personel tarafından hazırlanmış olan, daire başkanlarının birimlere dair genel tanıtıcı videolarının sunumlarıyla devam etti. Sezai Karakoç Kültür Merkezindeki oryantasyon programı açılış töreni, Rektör Özölçer'in öğrencilerle gerçekleştirdiği özçekim fotoğrafıyla son buldu.

Tören sonrası Öğrenci Yemekhanesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Rektör Özölçer, ziyaretin ardından Farabi Genç Ofis'e geçerek öğrenci topluluklarının açmış oldukları stantlarda öğrencilerle buluştu. Ardından Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu önünde BEUN Teknoloji Takımlarının açmış oldukları stantları ziyaret ederek buradaki öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini de dinleyen Rektör Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı'nın tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek ziyaretini sonlandırdı.

Oryantasyon programı, iki gün boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. - ZONGULDAK