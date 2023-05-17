Zonguldak Belediyesi 720 işçiye yüzde 45 zamlık sözleşmeyi imzaladı

Zonguldak Belediyesi'nde çalışan 720 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yüzde 45'lik zam oranıyla imzalandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediye şirket işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeyi Belediye-İş Sendikası Başkanı Osman Karataş ile imzaladı. Çalışanların ücretlerine yüzde 45'lik oranla artış sağlandı. Toplu sözleşmeyi değerlendiren Başkan Ömer Selim Alan, "720 mesai arkadaşımızı, kardeşimizi ilgilendiren toplu sözleşmeyi bugün imzaladık. Öncelikle bütün işçi kardeşlerimize, mesai arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun. Onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar. İnşallah daha iyilerini yapmayı Rabbim nasip eder. Yüzde 45 oranında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zam oranında bizde personelimize, limited şirketteki mesai arkadaşlarımıza zam ugyuladık. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah beraber çok daha güzel sözleşmelere çok daha kazanım olanağı olan sözleşmelere imza atarız. Biz durmak yok Zonguldak için hizmete devam diyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

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