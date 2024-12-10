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Zonguldak-Bartın Karayolunda Çöken Köprüde Çalışmalar Başladı

Zonguldak-Bartın Karayolunda Çöken Köprüde Çalışmalar Başladı
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Zonguldak-Bartın karayolu üzerindeki Hacılar köyü mevkiinde Temmuz ayında meydana gelen sel felaketi nedeniyle çöken köprüde çalışmalar başladı. Çökmüş köprü sebebiyle 3 ayrı kaza yaşanmıştı ve vatandaşların tepkisi üzerine köprü onarım çalışmaları hızlandırıldı.

Zonguldak- Bartın karayolunun Çaycuma Hacılar köyü mevkiinde geçtiğimiz 2023 yılının Temmuz ayında meydana gelen sel felaketi sonrasında, sel sularının etkisiyle çöken köprüde çalışmalar başladı.

Çöken köprü sebebiyle bugüne kadar 3 ayrı maddi ve yaralanmalı kaza yaşandı. Aradan geçen zaman sürecinde köprüde herhangi bir çalışmama yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Çöken köprü sonrasında 3 ayrı kazalar meydana geldi.

Yapılan haberler ve vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine köprüde geçtiğimiz günlerde çalışmalar başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yüklenici firmaya verilen çalışmalar da bölgede başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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