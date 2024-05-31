Zonguldak Alaplı Meslek Yüksekokulu'nda Öğrencilere Moral ve Motivasyon Etkinliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 27. Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinliklerine paralel olarak Alaplı Meslek Yüksekokulundaki öğrencilere yönelik olarak final sınavları öncesinde moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burçin Şolt öğrencilerle birlikte çalan müzik eşliğinde oynadı ve halay çekti. Akademik ve idari personel öğrencilerle birlikte güzel zaman geçirdi.

Alaplı Kampüsünde her yıl bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini ifade eden Şolt,"Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in önderliğinde öğrenci odaklı bir tutum sergilemeye çalışıyoruz. Etkinlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 27. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası spor şölenlerine katılan ve derece alan öğrencilere öğrencilerimizi de tebrik ettik ve onurlandırdık. Bize bu etkinliği yapmamızda büyük destek veren sponsorlarımıza teşekkür ederim"dedi.

Öğrenciler gün boyunca çalan müzik eşliğinde oyun oynayıp halay çektiler. Öğrencilere ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - ZONGULDAK