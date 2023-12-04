ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Tunç ile görüştü

ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Öncan ve Yönetim Kurulu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Ziya Öncan, Bakan Tunç ile uzun yıllara dayanan dostluklarının olduğunu ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Öncan ve Yönetim Kurulu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile araya geldi.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Ziya Öncan, "Bartınlı hemşerimiz T.C. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u İstanbul Pendik'ten Ankara'ya gönderdik. Pendik Ak Parti Kurucu İlçe Başkanlığı ve uzun yıllar vekillik görevinde bulunan kıymetli bakanımız ile 30 yıllık dostluğumuz var. Göreve gelmesinden dolayı duyduğumuz gururu ve mutluluğu ayrıca belirtmek isterim. Bakanımız ile her daim diyalog içerisindeyiz İstanbul programlarında Bartın Federasyonumuz ile birlikte her zaman bakanımıza eşlik ederek yalnız bırakmıyoruz. Değerli Bakanımızı bu defa da Ankara'da ziyaret ederek makamında bir araya geldik. Uzunca bir süre bizlere zaman ayırdı tüm hemşerilerimizle tek tek ilgilendiği, Memleketimiz adına, hemşerilerimiz adına çok faydalı verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ülke gündemi ile ilgili yoğun programları arasında bizleri kırmayarak kıymetli kabullerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz"dedi. - ZONGULDAK