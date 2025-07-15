ZONDEF'ten 15 Temmuz Gazisi Sinan Avcı'ya anlamlı ziyaret

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF), milli birlik ve beraberliğin simgesi 15 Temmuz'un yıl dönümünde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan öncülüğünde bir heyet, 15 Temmuz Gazisi ve Zonguldaklı Sinan Avcı'yı evinde ziyaret etti.

Ziyarette, ZONDEF heyeti gazi Sinan Avcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık için minnet duygularını ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, o gece yaşananlar yeniden hatırlandı, duygusal anlar yaşandı.

ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, sadece bir kalkışma değil, aynı zamanda milletimizin destansı direnişidir. Gazimiz Sinan Avcı'nın gösterdiği cesaret, bu topraklarda bağımsızlık ve onur için nelerin göze alındığını bizlere bir kez daha göstermiştir. Zonguldaklılar olarak bu onurlu mücadelenin bir parçası olan hemşerimizle gurur duyuyoruz."

ZONDEF olarak her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Öncan, milli hafızanın diri tutulması ve bu kahramanlıkların unutulmaması adına bu tür ziyaretlere devam edeceklerini vurguladı.

Avcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün sizleri burada görmek büyük moral oldu. O gece milletimiz nasıl kenetlendiyse, bugün de bu birlikteliği sürdürebilmek en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından dualarla son buldu. - ZONGULDAK