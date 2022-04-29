Ziyaretçi rekoru kıran Ormanya'nın yaban hayatı foto kapanlara yansıdı

KOCAELİ Ziyaretçi rekoru kıran Ormanya Doğal Yaşam Parkına yerleştirilen foto kapanlara yaban hayat yansıdı.

Doğal yaşam alanındaki yaban hayatını dört mevsim izlemek ve takibini yapmak amacıyla Ormanya'daki yürüyüş ve bisiklet parkurlarındaki farklı noktalara foto kapanlar yerleştirildi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanı olan Ormanya'da, yaban hayatının takibi ve izlenmesi amacıyla yerleştirilen foto kapanlara, ilginç görüntüler yansıdı. Çakal, sansar, porsuk, karaca, kızıl geyik, yaban domuzu sık görüntülenen türler arasında yerini aldı.

Kızıl geyik popülasyonunun fazla olduğu Ormanya'da foto kapanlara yansıyan geyik ailesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 8 bireyden oluşan geyik sürüsünün bu yıl 12 bireye ulaştığı gözlendi. Görüntülerden, yaban hayvanlarının bazılarının foto kapanı fark ettiği anlaşıldı. Kameranın önünde duran çakal, kızıl geyik, karaca gibi türler, foto kapana bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.