Ziraat odaları, TMO'da toplandı

Adıyaman'daki ziraat odaları başkanları Kahta TMO Müdürlüğünde bir araya geldi.

Kahta TMO Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya Adıyaman TMO Başmüdürü Mehmet Barlak, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman TMO Müdür Yardımcısı Hasan Ulaş, Kahta TMO Ajans Müdürü Mehmet Güler, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe ve Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan katıldı.

Toplantıda ürün teslimi için randevu alımı sırasında oldukça yoğunluk yaşandığı ve bu sebeple randevuların çok ileriki tarihlere alındığı ve dolayısıyla büyük mağduriyetler yaşandığı dile getirildi.

Adıyaman Ziraat Odaları tarafından dile getirilen bu yoğunluğun ve randevu alımında yaşanan sorunun çözümü için TMO Adıyaman Baş Müdürü Mehmet Barlak, 15 Haziran tarihinden itibaren Kızılcahöyük köyü mevkiinde ikinci bir alım noktası oluşturulacağını ve günlük yaklaşık olarak bin 200 ton hububat alımı gerçekleşeceğini söyledi.

Ayrıca alım süresi boyunca Pazar günü dahil bütün hafta boyunca alım yapılacağı ve bu alım bayramın üçüncü gününden itibaren devam edecektir.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, "Bu yıl yağışların beklenenin üzerinde geçmesi rekolte ve kalite açısından yüzümüzü güldürdü, bunlara ek olarak Bakanlığımızın açıklamış olduğu müdahale fiyatları ve verilecek destekler bu sevincimizi arttırdı. Ancak alımlarda oldukça sıkıntılarımız oluştu bu sıkıntılarımızı TMO Müdürümüze aktardık. Sağolsun alım noktasını arttırarak 15 Haziran'dan itibaren Kızılcahöyük mevkiinde ikinci bir alım noktası oluşturulacağını söyledi. Bunun için TMO Başmüdürüm Mehmet Barlak'a teşekkür ediyorum.

Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a, AK Parti Adıyaman Milletvekillerimiz Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özhan'a ve Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN