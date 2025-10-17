Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde Gaziantep'te büyük hasar gören tarihi Zincirli Bedesten, yeniden turistlerin uğrak noktası oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Gaziantep'te tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yanında bulunan Zincirli Bedesten, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Gaziantep'in en önemli miraslarından biri olan, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Zincirli Bedesten'de yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yeniden şehre ve turizme kazandırılan Bedesten, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Kentin en işlek tarihi çarşılarından olan ve Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 1718 yılında L biçiminde yaptırılan Zincirli Bedesten'de 80 iş yeri bulunuyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ticari hayatın merkezi olan Zincirli Bedesten, büyük ilgi görüyor.

Esnafın dükkanlarını açmaya başladığı çarşıda yeniden hareketlilik başlarken, depremin yaralarının sarılmaya başlanmasıyla birlikte çarşı, turistik alışverişi yapmak isteyenlerin yeniden uğrak noktası oldu.

Esnaf, bayram hareketliliğinin geçmiş yıllara oranla düşük olduğunu belirtirken, vatandaşlar eski günleri yad edip enkazları izleyerek alışveriş yapıyor. Deprem sonrası Hatay'dan ayrılan vatandaşların geri döndüğünü gören esnaf ise gelecek adına umutlu olduklarını söylüyor. Daha çok hediyelik eşyaların ve yöresel ürünlerin satıldığı Bedesten'de iş yerlerini açan esnafın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Yeniden hareketliliğin başladığı Zincirli Bedesten'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, alışveriş yaparak esnafa katkıda bulunuyor. Deprem sonrası tekrar açılan Bedesten'de hareketliliğin yeninden başladığını ve vatandaşların alışveriş için çarşıya geldiğini belirten esnaf, gelecek adına umutlu olduklarını söylüyor.

Esnaf Zeki Ecim, "Zincirli Bedesten yeni açıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu süreçte bize çok yardımcı oldular. Çarşımız çok güzel oldu. İş yerlerimizi açtık ve kısmetimizi bekliyoruz. Depremden sonra yaklaşık 3 yıl kapalı kaldık. Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve çarşımız yeniden ziyarete açıldı. Müşterilerimiz gelmeye başladı. Çarşıda yeniden hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından turistler gelmeye başladı" dedi.

Gelecek adına umutlu olduklarını söyleyen Mehmet Şahan, "3 yıl önce Gaziantep'imizde ve çevre illerimizde meydana gelen büyük depremin ardından Zincirli Bedesten hasar aldı. 3 yıldan beri tadilat sürecindeydi ve yapılan çalışmaların ardından da Zincirli Bedesten'imize yeniden kavuştuk. Gaziantep'in gözbebeği tarihi bir çarşı olan Zincirli Bedesten yeniden turizme açıldı. Turist hareketliliği de yavaş yavaş başladı. Turist yoğunluğunun daha da artacağına inanıyoruz. Esnaf olarak çok mutluyuz. Restorasyon sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Zincirli Bedesten'i gezerek esnaftan alışveriş yapan turistler ise Zincirli Bedesten'in yeniden ziyarete açılmasına çok sevindiklerini dile getirdiler. - GAZİANTEP