Zincirli Bedesten Çarşısı, 3 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 300 yıllık tarihi Zincirli Bedesten esnafı, yaklaşık 3 yıl aradan sonra iş yerlerine taşınmaya başladı.

Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 1718 yılında L biçiminde yaptırılan ve binlerce yıllık geçmişe sahip olan Zincirli Bedesten Çarşısı, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde ciddi oranda zarar görmüştü. Kültür Turizm Bakanlığı'nca depremin ardından ziyarete kapatılan Zincirli Bedesten Çarşısı'nın yeniden faaliyete açılması için Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon ihalesi yapıldı ve kısa sürede çalışmalara başlandı. Gaziantep'in en kıymetli miraslarından biri olan Zincirli Bedesten'de restorasyon çalışmaları büyük bir incelik ve emekle yürütüldü. Depremlerde ağır hasar gören Zincirli Bedesten yaklaşık 3 yıl süren çalışmaların ardından yeniden şehre ve turizme kazandırıldı.

Restorasyon çalışmaları boyunca geçici olarak tarihi Kalealtı'nda kurulan geçici prefabrik çarşıda faaliyet gösteren çarşı esnafı, çalışmaların bitmesiyle eski yerlerine geri dönmeye başladı.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı başta olmak üzere çevresindeki çarşılara bağlanan kapıları bulunan bedestenin hazır olması esnaf kadar kenti ziyarete gelen turistlerin de yüzünü güldürdü. Yöresel kıyafetler ve aksesuarlar ile Antep fıstığı, kurutmalık ve şire ürünlerinin satıldığı çarşı olarak da kullanılan ve Anadolu'da otantik değerini yitirmeyen ender çarşılardan biri olarak kabul edilen Zincirli Bedesten'de iş yerlerine yerleşmeye başlayan esnaf, yaklaşık 3 yıldır dört gözle bugünü beklediklerini ve bir haftaya kadar çarşının tamamen ziyarete açılacağını bildirdi.

Yeniden Zincirli Bedesten'de kepenk açmanın mutluluğunu yaşayan esnaf, çarşıdaki turistik canlılığın ve hareketliliğin başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Çarşı esnafından Fatih Gökgöz, "6 Şubat depremlerinden sonra çarşımız da bayağı büyük hasar oldu ve çarşımız yaklaşık 3 yıl ziyarete kapatıldı. Çarşımız Kültür Turizm Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edildi. Restore ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı ve şu an iş yerlerimiz bize teslim edildi. İş yerlerimize yerleşmeye başladık. Deprem sürecinden sonra zorlu bir süreç yaşadık. Rabbim bir daha bu tür felaketler yaşatmasın. Çarşımız haftaya kadar ziyarete açılacak. Herkesi Gaziantep'e ve çarşımıza bekliyoruz" dedi.

Zincirli Bedesten'in 18'inci yüzyıldan bu yana kentin en önemli çarşılarından biri olduğunu ifade eden Uğur Kolukısa ise "Depremden sonra çarşımız yaklaşık 3 yıl restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı kaldı. Çarşımızın çok şükür resrtorasyon çalışmaları tamamlandı. Dükkanlarımızı da güzel bir şekilde dekore edeceğiz ve bir hafta içerisinde de açılışımızı yapacağız. Çarşımızda yine yöresel kıyafetler ve aksesuarlar ile Antep fıstığı, kurutmalık ve şire ürünleri satılacak. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz" diye konuştu.

Bedestenin Gaziantep için çok önemli bir yapı olduğunu belirten Yunus Gökbulut da, "Yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından çarşımız tekrar bizlere teslim edildi. Dükkanlarımızın dizaynını yapıyoruz. İnşallah Zincirli Bedesten Çarşısı turistik açıdan tekrar eski günlerine kavuşacak" şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte Kocaeli'den Gaziantep'e gezmeye gelen Anıl Çakır da Zincirli Bedesten'in tekrar ziyarete açılmasına denk gelmenin sevinicini yaşadıklarını söyledi.

Zincirli Bedesten

Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 1718'de L biçiminde yaptırılan, geçmişte kentin ticari hayatının merkezi olan ve bugün de Gaziantep'in en önemli tarihi mekanları arasında yer alan Zincirli Bedesten Çarşısı'nda 73 iş yeri bulunuyor.

Kurulduğu günden itibaren ticaret yapılan Zincirli Bedesten, 1957 yılında çıkan yangına kadar işlevini sürdürdü. 1965 yılında yeniden açılarak hayvan ticareti ve kasaplık yapılan Zincirli Bedesten 2008'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restore edildi. - GAZİANTEP