Zimek Makine, GES yatırımlarına devam ediyor

2022 yılında 210,6 kWp gücündeki güneş enerjisi santrali yatırımı ile yüzünü güneşe dönen Zimek Makine, 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyor. İkinci projesinde de Fokus Enerji ile anlaşma imzalayan Zimek Makine, 503,25 kWp gücündeki yatırımıyla toplam kurulu gücünü 713,85 kWp'e çıkarıyor.

Denizli'de mermer makinesi üretimi yapan Zimek Makine, fabrika çatısına güneş enerjisi santrali kurulumunda ikinci projesini hayata geçiriyor. 915 adet panel kullanılarak 503,25 kWp gücünde inşa edilecek santral ile Zimek Makine, tüm elektrik enerjisi ihtiyacını kendi karşılayabilmesinin yanı sıra toplamda tüketiminin iki katına yakın elektrik enerjisi üretebiliyor duruma gelecek.

Hem doğa dostu hem de kazançlı yatırım

İkinci yatırımla birlikte toplamda 713,85 kWp gücüne ulaşan proje ile yılda 551 bin 187 kilogram karbon emisyon azaltımı sağlanırken, çevre dostu enerji üretimi sayesinde yılda 26 bin 247 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk enerji üretimi gerçekleştirilecek.

Ülke ekonomisine çevreci katkı

Zimek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, konu hakkında yaptığı açıklamada, daha yaşanabilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın önemine vurgu yaparak, "Dünyamızı günden güne kirletiyor ve geleceğimizi riske atıyoruz. Yarınları hepimizin için daha yaşanabilir hale getirebilmemizin yollarından birisi de dünyamızı koruyarak doğa dostu çözümlerin bir parçası olmak. Yaptığımız ikinci yatırım ile hem çevremizde hem de sektörümüzde bir farkındalık oluşturarak diğer şirketlere de örnek olmayı amaçlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların hem doğaya hem işletme maliyetlerine hem de ülke ekonomisine olan katkısı şüphesiz ki çok büyük. Sadece bireysel olarak değil şirketler olarak da elimizi taşın altına sokup doğaya ve ülke ekonomisine hep birlikte katkı vermeliyiz" ifadesini kullandı. - DENİZLİ