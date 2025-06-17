Zihinsel Engelli Kayıp Vatandaş Dron ile Bulundu

Zihinsel engelli kayıp vatandaş termal kamera yardımıyla böyle bulundu

BAYBURT - Bayburt merkeze bağlı Bayırtepe köyünde gece saatlerinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin dron destekli arama kurtarma çalışmasıyla sağ salim bulundu ve ailesine teslim edildi. O anlar, dron termal kamerasına yansıdı.

Zihinsel engelli vatandaşın gece saatlerinde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Bayburt AFAD Dron Destekli Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, köyde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan dron termal kamerası sayesinde, kayıp vatandaş köyünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kırsal alanda olduğu tespit edildi. Dron aracılığıyla belirlenen noktaya hızla ulaşan ekipler, zihinsel engelli vatandaşı sağlıklı bir şekilde buldu. Uzun süren endişeli bekleyişin ardından vatandaş, ailesine teslim edildi. Kayıp vatandaşın bulunma anları ve tüm arama kurtarma süreci, dron kamerası tarafından kaydedildi.