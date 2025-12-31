Haberler

Ankara Üniversiteli Ziggurat Ekibi Çocukları Yılbaşı Hediyeleriyle Sevindirdi

Ankara Üniversitesi bünyesindeki Ziggurat Kuşaktan Kuşağa Umut Ekibi, bu yıl da sokaklarda çocuklara hediyeler dağıtarak yılbaşı geleneğini sürdürdü. Hacivat-Karagöz kostümleriyle hem eğlendirip hem de kültürel değerleri yaşatan ekip, çocukların yüzlerini güldürdü.

2011 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Ziggurat Kuşaktan Kuşağa Umut Ekibi, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarıyla bu yıl da çocukları unutmadı. 2014 yılından bu yana her yılbaşında sokaklarda karşılaştıkları çocuklara hediyeler ulaştıran ekip, kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemeleriyle minik yüzleri güldürürken; Hacivat ve Karagöz kostümleriyle geleneksel değerlerin yaşatılmasına da katkı sundu.

Proje Koordinatörleri Mete Tol ve Burcu Adıgüzel:

"Ekibimizde farklı üniversitelerde ve farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımız da görev almaktadır. Ziggurat Ekibi olarak on yıldır gelenek haline getirdiğimiz hediye dağıtımımızla yılbaşında hem sokaklarda rastladığımız minik yüzleri gülümsetmeye çalışıyoruz hem de unutulan değerlerimizi yaşatma gayreti gösteriyoruz. Yeni yılın ülkemize güzellikler getirmesini temenni ederiz "dedi.

