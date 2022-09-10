Zeytinburnu'nda taksilerden mutluluğun sesi yükseldi

Mutluluğun sesi, İstanbul'un dört bir yanında yankılanmaya devam ediyor.

Mutluluğun sesi, İstanbul'un dört bir yanında yankılanmaya devam ediyor. Radyo Başakşehir'in sevilen programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor bu hafta Zeytinburnu Denizatı Taksi Durağı'ndaydı.

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, İstanbul'u durak durak gezmeye devam ediyor. Zeytinburnu Denizatı Taksi Durağı'nda taksicilerle çay eşliğinde samimi bir sohbete dalan Sakar, durak başkanı İlker Dören'i yayına konuk aldı. Sakar, keyifli sohbetin ardından Dören'e on soru sordu.

Taksiciler için bir cuma klasiği

Cuma günü yayınlanan Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programının taksiciler için bir klasik haline geldiğini belirten Dören, program sayesinde taksicilerin de sesinin duyulduğunu söyledi. Dokuz soruya doğru cevap veren Dören, program nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL