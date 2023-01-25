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Zeytinburnu'nda restoranlarda gıda denetimi yapıldı

Yerel Haberler

Zeytinburnu'nda restoranlarda gıda denetimi yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlarda gıda denetimi gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlarda gıda denetimi gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2022 yılında 2 bin 242 mekanın denetimini gerçekleştirdi. Yeni yılla beraber de restoranlar üzerindeki rutin denetimler devam ediyor. İlçede bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlara giden ekipler, işletme hijyeni, personel hijyeni, alet-ekipman hijyeni ve gıda hijyeni ile ilgili denetimlerini yaptı.

"Denetimler esnasında işletme hijyenine bakıyoruz"

Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı gıda mühendisi Ertuğrul Zilayaz, "Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak bu denetimleri sürekli yapıyoruz. Bunlar bizim rutin denetimlerimiz. 2022 yılında Zeytinburnu'nda 2 bin 242 adet denetim gerçekleştirdik. 2023 yılına denetim ile giriyoruz. Denetimlerimiz aynı hızla devam ediyor. Denetimler esnasında birincisi işletme hijyenine bakıyoruz. Sonra personel hijyeni, kullanılan alet ve ekipmanın hijyeni, işletmenin altyapısına bakıyoruz. İşletmemizi bu kriterlere göre değerlendiriyoruz. Burada gayet güzel bir işletmemizdeyiz. Her hangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir işletme, burası beyaz bayraklı bir işletme aynı zamanda" dedi.

"Doğru yönlendirmeler oluyor"

Denetimi yapılan bir işletmenin sahibi Hasan Siret Albayrak, "Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından rutin olarak denetleniyoruz. Şimdiye kadar ciddi bir problem yaşamadık. Bir takım ufak durumlarda da bizi yönlendiriyorlar. Bu da bizim için çok iyi oluyor. Bizde gerekli önlemleri alıp, müşterilerimize kaliteli ve lezzetli yemek sunmaya çalışıyoruz. Doğru bilinen yanlışlar var. Bu eğitimle olabilecek bir durum. Ustalarımız gereken eğitimleri almış. Sağlık işleri müdürlüğü tarafından bizim doğru yönlendirmeler oluyor. Biz bu durumdan çok memnunuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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