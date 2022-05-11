Zeytinburnu'nda pazarlarda sıkı denetim - Haberler

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Zeytinburnu'nda pazarlarda sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zeytinburnu'nda pazarlarda sıkı denetim

Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, hileli satışların önüne geçmek için ilçede bulunan pazar yerinde etiket ve tartı kontrolü yaptı.

Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, hileli satışların önüne geçmek için ilçede bulunan pazar yerinde etiket ve tartı kontrolü yaptı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede satış yapan pazar yeri esnafına sıkı denetimlerde bulunuyor. 5957 sayılı Hal Kanunu ve Pazar Yeri Yönetmeliği çerçevesinde zabıta ekipleri tarafından ürün etiketleri ve tartı aletlerine yapılan kontroller sayesinde hileli satışların yanı sıra çift etiket uygulamasının da önüne geçiliyor. Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait pazar yeri ana girişine konulan tartılarla da vatandaşların aldığı ürünlerin kontrolleri sağlanarak gramaj eksikliğinden kaynaklı mağduriyete de izin verilmiyor. Kalite kontrol yapılan pazar tezgahlarında ezik, çürük meyve satışı engellenerek vatandaşın doğrudan sağlıklı ürüne erişimi sağlanıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Zeytinburnu, Zabıta, Yerel, Haberler

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