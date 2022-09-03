Zeytinburnu'nda okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı öncesinde Zeytinburnu'ndaki okullarda hummalı bir çalışma yapılıyor. İlçedeki 51 devlet okulundan 26'sının temizlik çalışmaları tamamlandı.

Zeytinburnu Belediyesi çalışmalarıyla eğitime desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okul bahçelerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması yürütülüyor. Birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerinin eğitim gördüğü okullar başta olmak üzere Zeytinburnu'nda bulunan 51 devlet okulunun 26'sının temizlik çalışmaları tamamlandı. Temizlik çalışmaları çerçevesinde derslikler, koridorlar, merdivenler, pencere iç yüzeyleri, sıraların yanı sıra tuvalet, bahçe temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca okulların kağıt havlu, tuvalet kağıdı, sıvı sabun gibi malzeme ihtiyaçları da Zeytinburnu Belediyesi tarafından temin edildi. Okulların iç cephe düzenleme, boya, inşaat tadilatları ve yeşil alan çalışmaları da eksiksiz olarak tamamlandı.

"Bütün okullarımızı hazır hale getireceğiz"

Konuyla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "5 Eylül'de ilkokul birinci sınıflar uyum sınıfına başlayacaklar. Dolayısıyla bugün itibarıyla Zeytinburnu'ndaki bütün ilkokullarımız temizlenmiş durumda. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Zeytinburnu'ndaki devlet okulları; ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamını temizleyeceğiz. Bu bizim okula hazırlık için yaptığımız tek şey değil. İçinde bulunduğumuz okulun adı Zeytinburnu Ortaokulu. Burası Zeytinburnu'ndaki yıkılıp yeniden yapılan okulların geçici süreliğine depo görevini yapmıştı. Dolayısıyla buranın bakımında çok büyük hasarlar oluşmuştu. Bu okulun her yerini yeniledik. Benzer bir şekilde bu yaz döneminde 26 okula dokunduk. Bu bizim her yıl yaptığımız bir uygulama. Bütün okullarımızı hazır hale getireceğiz. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi okullar açıldıktan sonra da okullara temizlik malzemesi desteği sağlıyor" - İSTANBUL