Zeytinburnu'nda engelli gençlere temsili askerlik töreni

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - "Engelliler Haftası" nedeniyle temsili bir askerlik töreni düzenleyen Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), bir gün de olsa engelli bireylere askerlik heyecanını doyasıya yaşattı.

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)'nin her yıl 'Engelliler Haftası' münasebetiyle düzenlediği 'Temsili Askerlik Programı', bu yıl Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bir yemekli organizasyonla yapıldı. Temsili Askerlik Programı'na katılan engelli bireyler, bir gün de olsa asker olmanın heyecanını doyasıya yaşadılar. Asker uğurlama merasimiyle başlayan tören; askerlerin kamuflaj giyimi, fotoğraf çekimi, ailelerle birlikte yemek, ant içme töreni provaları ve yemin töreniyle son buldu. Asker olan engelli gençlerin heyecan ve mutlulukları görülmeye değerdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel