Zeytinburnu'nda engelli gençlere temsili askerlik töreni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinburnu'nda engelli gençlere temsili askerlik töreni

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda engelli gençlere temsili askerlik töreni

"Engelliler Haftası" nedeniyle temsili bir askerlik töreni düzenleyen Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), bir gün de olsa engelli bireylere askerlik heyecanını doyasıya yaşattı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - "Engelliler Haftası" nedeniyle temsili bir askerlik töreni düzenleyen Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), bir gün de olsa engelli bireylere askerlik heyecanını doyasıya yaşattı.

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)'nin her yıl 'Engelliler Haftası' münasebetiyle düzenlediği 'Temsili Askerlik Programı', bu yıl Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bir yemekli organizasyonla yapıldı. Temsili Askerlik Programı'na katılan engelli bireyler, bir gün de olsa asker olmanın heyecanını doyasıya yaşadılar. Asker uğurlama merasimiyle başlayan tören; askerlerin kamuflaj giyimi, fotoğraf çekimi, ailelerle birlikte yemek, ant içme töreni provaları ve yemin töreniyle son buldu. Asker olan engelli gençlerin heyecan ve mutlulukları görülmeye değerdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası, Zeytinburnu, Engelli, Asker, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title