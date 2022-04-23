Zeytinburnu'nda düzenlenen iftarda 5 bin kişi aynı anda oruç açtı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu Belediyesi ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı'nın 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği iftar yemeğinde 5 bin kişi aynı anda oruçlarını açtı.

Zeytinburnu Belediyesi ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı 15 Temmuz Meydanı'nda iftar programı düzenledi. İftara Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri, STK'lar, dernekler, siyasi partilerin ilçe teşkilatları ve Zeytinburnu'nda oturan 5 bin vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 yıl süren pandemiden sonra İstanbul'da gerçekleştirilen bu büyük iftar programında, okunan ezanın ardından 5 bin kişi aynı anda oruçlarını açtı.

"5 bine yakın sandalyemiz vardı, hepsi doldu"

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ömer Arısoy, "2 yıl aradan sonra Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'mızda bir büyük iftar idrak ettik. Bütün büyük Zeytinburnu ailesinin bireyleri buradaydı. 5 bine yakın sandalyemiz vardı. Hepsi doldu. Her yaş grubundan, her gelir grubundan hemşerilerimiz iftar soframızı bizimle paylaştı. Bütün ilgi gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ramazan'ın biraz da böyle toplu, kalabalık yaşanınca anlam kazandığını düşünüyorum" dedi.

Şehitlerimiz sayesinde huzur içinde iftar yaptığımızı ifade eden Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bu güzel ayda tuttuğumuz oruçlar ve yaptığımız bütün ibadetler, ettiğimiz dualar kabul olsun. Silahlı kuvvetlerimiz terörle mücadele, pençe kilit operasyonları, hem Fırat Kalkanı bölgesinde hem de Irak'ın kuzeyinde devam ediyor. Bu arada şehit olan kardeşlerimiz de var. Eğer onlar bu memleket için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş olmasalardı, bugün burada binlerce hemşerimizle yan yana huzur içinde iftar yapıyor olamazdık" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel